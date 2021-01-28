شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق: شكرا لمصر على وقوفها جنب لبنان بمحنته الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم اللبنانى وليد توفيق، عن تقديره للدعم المستمر الذى تقدمه مصر لصالح لبنان وشعبه فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلاده، حيث غرد توفيق، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "مصر وأهلها غاليين جدا على قلوب اللبنانيين.. والعلاقة بين البلدين قائمة على المحبّة والوفاء والأخوّة.. شكرا لمصر على وقوفها جنب لبنان بمحنته الصعبة".



وليد توفيق

وكانت 3 طائرات مصرية قد وصلت صباح اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، وتحمل على متنها أدوات ومستلزمات ومنتجات طبية وأدوية وكميات كبيرة من الحليب المخصص للأطفال، في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الشعب اللبناني والوقوف إلى جواره ومساعدته. كما حملت إحدى الطائرات أجهزة ومعدات طبية مقدمة من جامعة الدول العربية لصالح لبنان.

وفى سياق آخر كشف المطرب وليد توفيق أنه حصل على شهادة اعتماد فئة المبدعين من أهل الثقافة والفن بـ دبي، حيث نشر توفيق دعوة استلام الشهادة والتي ورد فيها: "وليد توتونجي (وليد توفيق) تحية طيبة وبعد.. تهديكم هيئة الثقافة والفنون في دبي أطيب التحيات وتتمني لكم دوام التقدم والرقي.. بداية يسرنا إبلاغكم بأنه قد تم منحكم شهادة اعتماد فئة المبدعين من أهل الثقافة والفن..".