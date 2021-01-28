شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيله الـ37.. 10 صور نادرة جمعت عماد حمدى مع شادية أثناء زواجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا محبو وعشاق النجمة الكبيرة الراحلة شادية، الذكرى السابعة والثلاثين لرحيل الفنان الكبير الراحل عماد حمدى، التى توافق اليوم 28 يناير، وقاموا بنشر مجموعة صور قديمة ونادرة جمعت شادية مع عماد حمدى، خلال فترة زواجهما عام 1953 واستمرت نحو 3 سنوات فقط، ثم وقع الطلاق بينهما بعد ذلك، لكن استمرت علاقتهما الجيدة.





كما شارك عماد حمدى وشادية فى العديد من الأعمال الفنية والسينمائية، منها أزهار وأشواك مشغول بغيرى، سماعة التليفون، أشكى لمين، أقوى من الحب، ليلة من عمرى، شرف البنت، الظلم حرام، شاطئ الذكريات، المرأة المجهولة، ارحم حبى، لا تذكرينى، امرأة فى دوامة، عفريت مراتى، ميرامار، ذات الوجهين، وادى الذكريات.





وتحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير عماد حمدى، الذى رحل عن دنيانا فى مثل هذا اليوم 28 يناير من عام 1984، اسمه الحقيقى محمد عماد الدين عبد الحميد حمدى، ولد فى سوهاج عام 1909.





وقدم عماد حمدى العديد من الشخصيات وتطور أداؤه مع كل مرحلة عمرية مر بها، فقدم دور الحبيب والشاب الملتزم فى بداياته ثم أدوار الرجل الشهم وبعدها دخل فى مرحلة أخرى من الشخصيات ما بين الأب الطيب المكافح مثل دوره فى "أم العروسة" أو الأب المستهتر والمدير الظالم مثلما قدم شخصية "شرارة" فى فيلم "أميرة حبى أنا" مع سعاد حسنى وحسين فهمى.



























