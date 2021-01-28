أول تعليق من دنيا بطمة بعد الحكم بحبسها: ضريبة كل ناجح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجهت الفنانة المغربية دنيا بطمة، رسالة لكل الشامتين فيها، بعد الحكم عليها بالحبس 4 أشهر إضافية على خلفية التهم الموجهة إليها في قضية ابتزاز المشاهير والفنانين وفضحهم، والمعروفة إعلاميًا بـ"حمزة مون بيبي".

وكتبت بطمة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "اللي بغا يركب على هاد الموجة فحال ديما كنقول ليه هدوء، شكرا للقضاء المراكشي وهناك محطة أخرى إن شاء الله، ربي ينصفنا ربي مكنساش المظلومين وهادي ضريبة كل ناجح ومشهور عربيا، لكن ما يصح إلا الصحيح وشكرًا".

وذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن محكمة الاستئناف في مدينة مراكش، قضت صباح الأربعاء، بالسجن النافذ في حق المطربة المغربية دنيا بطما لمدة 12 شهرا، وذلك على خلفية متابعتها في قضية ابتزاز المشاهير التي تعرف إعلاميا بـ"حمزة مون بيبي".

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت، في 30 يوليو 2020، بالسجن 8 أشهر حبسا نافذا في حق بطمة، قبل أن تصدر استئنافية مراكش، صباح اليوم الأربعاء، حكمها بإضافة 4 أشهر نافذة، لتصل المدة لـ12 شهرا.