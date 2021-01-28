عبدالله غيث.. نجوميته التليفزيونية صنعها "طبال" بعد اعتذار "الملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هو أصغر أبناء عمدة قرية شلشلمون، ولد في مثل هذا اليوم 28 يناير، ترتيبه الخامس بين أشقائه، حُرم من أبيه مبكرًا، فذاق مرارة اليتم قبل أن يبلغ عامه الأول، لكن حاول شقيقه أحمد الذي يكبره بـ15 عامًا تعويضه وأن يلعب دور الأب معه، وهو نفس الدور الذي قام به شقيقه الثاني "حمدي" رغم أن الفارق بينهما 6 سنوات فقط.

قالوا عنه "فارس المسرح العربي" وعرفه الجمهور في شخصية "أدهم الشرقاوي"، "عبدالله" في "الحرام"، الضابط في "ثمن الحرية"، وأحبوه كـ"حمزة" عم الرسول الكريم في "الرسالة" و"عباس الضو" في "المال والبنون" ورغم قسوته ملك قلوبهم في "علوان" بطل أخر أعماله "ذئاب الجبل"، هو الفنان الكبير الراحل عبدالله غيث.

التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1950، وكان من بين دفعته الفنان كرم مطاوع والفنانة سناء جميل، تخرج عام 1954، ليبدأ مشواره في عالم الفن بالتحاقه بالمسرح القومي، وفي كل دور يُسند إليه يثبت أنه يستحق فرصة أكبر، ويُكذب المقولة التي كانت منتشرة وقتها أنه دخل المجال بواسطة من شقيقه المخرج والأستاذ حمدي غيث.

جاءته شهادة الميلاد على يد مخرج بولندي، جاء إلى مصر ليخرج رواية عالمية على خشبة المسرح القومي، وبدأ في اختيار أبطال العرض من بين عمالقة المسرح القومي، ليجذبه الشاب حديث التخرج ويسند له دور مهم متخطيا بذلك من هم أكبر منه عمرا وخبرة، وبعدها انطلق فارسا مغوارا صاحب صولات وجولات على خشبة المسرح.

مع ظهور التليفزيون، وحاجته لأعمال درامية خاصة به، بدأ عبدالله يشارك في المسلسلات، وينتشر بين فئة أكبر، وجاءته فرصة جعلت اسمه يتردد على ألسنة الجمهور، عندما اختاره المخرج نور الدمرداش عام 1962 لبطولة مسلسل "هارب من الأيام"، بعد اعتذار "الملك" الفنان فريد شوقي عن تقديم نفس الدور الذي سبق وقدمه في السينما.

في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أكد الفنان رمزي غيث نجل شقيق عبدالله أن دور كمال الطبال في "هارب من الأيام"، كان دورا مركبا جدًا، إذ لعب دورين في نفس العمل، فهو شخص يتظاهر بأنه أهبل، ليخفي حقيقة كونه زعيم أخطر عصابة في القرية.