7 فبراير.. انطلاق عرض "الآنسة فرح 2" على "MBC4"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ قناة MBC4، يوم الأحد الموافق 7 فبراير، عرض حلقات الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، ونشرت الشركة المنتجة S Productions على صفحاتها الرسمية بفيسبوك وانستجرام فيديو تشويقي لتذكير الجمهور بأحداث الجزء الأول.

خلال عرض "الآنسة فرح" على منصة شاهد vip، حصد المسلسل العديد من ردود الأفعال الإيجابية من الجماهير.

وخلال الجزء الثاني يستكمل المسلسل أحداثه بعد إنجاب فرح طفلها الأول بسبب حقن مجهري خاطئ، ويكشف لنا الأسرار التي تقع خلف الفندق الذي يديره شادي وهدان، خاصة بعد محاولات طارق للإيقاع به بسبب زواجه بخطيبته السابقة.

"الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزئيه الأول والثاني على العديد من المشاهدات على منصة شاهد، وأيضًا بعد إطلاقه الرسمي على التليفزيون.

مسلسل "الآنسة فرح" وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.