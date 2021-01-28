"راضي عنك".. أول تعليق للفنان ياسر فرج بعد وفاة زوجته



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي :

عبر الفنان ياسر فرج، عن حزنه الشديد لوفاة زوجته إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وكتب فرج، عبر حسابه على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم إنى لا أسألك رد القضاء لكني أسألك اللطف فيه، النهاردة شفت بعيني قد إيه ربنا راضي عنك.. وقد إيه كل اللي يعرفوكي بيحبوكي".

وأضاف: "وكم الدعاء اللي الناس دعتهولك وهي ما تعرفكيش.. الدكاترة والممرضين اللي عرفوكي آخر أربعة أشهر حبوكي قد إيه.. اللي هيصبرني بقية حياتي أنا والأولاد إننا متأكدين إن ربنا عاوزك في مكان أحسن ومع ناس أحسن.. مسامحك في أي حاجة.. وراضي عنك في كل شىء.. إلى اللقاء يوم اللقاء".

وأعلن الفنان ياسر فرج، عن وفاة زوجته، عبر حسابه على فيسبوك، بعد تدهور حالتها الصحية وتم حجزها بالعناية المركزة بأحد المستشفيات، وكتب "فرج": "طول عمري وأنا بخاف من الباب ده، كل ما أروح أزور حد مريض وأعدي بالصدفة من قدام الباب ده (العناية المركزة) بشوف ناس واقفة قدامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة".

وتابع: "كان بينتابني إحساس بالحزن الشديد والرعب من إني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي، النهاردة كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وأم أولادي للعناية المركزة".

ياسر فرج شارك في عدد من الأعمال الفنية أبرزها: "عباس الأبيض في اليوم الأسود، على نار هادئة، صاحب السعادة، طيري يا طيارة، أزمة نسب، أفراح إبليس، مشرفة رجل لهذا الزمان، ليالي، ورق التوت، بنت بنوت، وعلي يا ويكا".

وعدد من الأفلام أبرزها: "نمس بوند، الأكاديمية، ابقى قابلني، عايشين اللحظة، خليج نعمة، غرفة 707، عبده مواسم، وأحلام عمرنا".