خاص| رجاء حسين تكشف حقيقة وفاة نجل سيف عبدالرحمن الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بوفاة أحمد الابن الثاني للفنان سيف عبدالرحمن، إثر حادث وتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، مع الإشارة إلى أنه نجل الفنانة رجاء حسين، وهو ما نفته في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وقالت الفنانة رجاء حسين، إن الشاب الراحل هو ابن زوجة الفنان سيف عبد الرحمن وليس ابنها، مؤكدة أنها أنجبت من زوجها اثنين فقط هما كريم وأمل.

وأضافت، أن أحمد توفي نتيجة حادث سيارة، متابعة "كان شاب جميل وزي ابني ودايما كان بيقولي يا ماما، أنا حزينة أوي عليه ولسه في عز شبابه".

جدير بالذكر أن نجل رجاء وسيف هو الشهيد العقيد كريم سيف عبدالرحمن، رحل عن عالمنا منذ ما يقرب من 7 سنوات.