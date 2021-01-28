نوال الزغبي مستعدة للزواج

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أكدت النجمة نوال الزغبي انها مستعدة للزواج ولا تخشى التقدم في العمر. وأكدت الزغبي في حديث لبرنامج "ET بالعربي ان التغريدات التي تنشرها على حسابها الخاص لا تدل على وجود علاقة حب في حياتها انما مستوحاة من الحياة ويومياتها.

وأشارت الى انها لا تخشى التقدم في السن، قائلة: "ما بخاف من الكبر، لأنو الكبر بالقلب مش بالسن وأوقات بنت بيكون عمرها 20 سنة وبتحسها كبيرة".

وهل ما زالت الزغبي مستعدّة للزواج ولأن تهدي حياتها لأحدهم؟ أجابت في حديث لبرنامج "ET بالعربي": "أكيد. أكيد أنا مستعدّة بس من الشخص المناسب". مضيفة: "أنا شخص بكامل وعيي ونضوجي، أنا مستعدة للزواج بشرط أن أكون مقتنعة بالشريك مئة في المئة وَإلاّ شو بدي فيه".

وتابعت موضحة: "ليس هناك شخص في حياتي ولا أعيش حالياً حالة حب. وما أكتبه على "تويتر" من تغريدات يدفع البعض أحياناً الى الظن بأنني مغرومة أو منفصلة عن حبيبي، ولكنها ليست سوى تغريدات أستوحيها من الحياة ومما اكتسبته من خبرة ومنها ما عشته شخصياً في الماضي".