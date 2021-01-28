شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تعلن موعد طرح أولى أغنيات ألبومها الجديد "فدوة عيونك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، موعد طرح أولى أغنيات ألبومها الجديد التي تحمل عنوان "فدوة عيونك"، التي من المقرر طرحها عبر أحد التطبيقات، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بوستر الأغنية معلقة :"حصريا في 1 فبراير 2021".

ويتضمن الألبوم الجديد للمطربة أحلام عدة أغاني، من بينها "فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا ادمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت الا عليك".



الفنانة أحلام

وشوقت النجمة أحلام جمهورها لألبومها الجديد، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو قصير لها، في وقت سابق من هذا الشهر، وكتبت على الفيديو قائلة "‏قريباً ألبومى أحلام 2021"، وانهالت عليها تعليقات متابعيها الذين عبروا عن سعادتهم لقرب طرح الألبوم وانتظاره بفارغ الصبر.



أسماء أغنيات ألبوم أحلام

وكتبت أحلام عبر حسابها على تويتر، فى سبتمبر الماضى، " جمهورى الأقرب إلى قلبى أولاً أحب أشكركم على محبتكم وحرصكم على جديدى وألبومى، أولاً أنا كنت ملتزمة جداً بالحجر وعشان أسجل لازم أروح الاستوديو والاستوديو يعنى ناس ومهندسين وتسجيل وهذا يعرضنا للخطر الآن الوقت صار أفضل، وتابعت: "إنى حريصة على تقديم الجديد والأفضل لكم، وإذا حبيت اتكلم عن ألبومى فهو جاهز بنسبة 70% ".