شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رامى جمال يطرح أول أغنية من ألبومه الجديد "ولسه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان رامى جمال، أولى أغنيات ألبومه الجديد "ولسه"، من كلمات الشاعر الغنائى جمال الخولى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ألبوم رامى جمال سيكون بعنوان "ولسه"، وسيتم طرحه بشكل متتابع خلال عام2021 ، ويضم 10 أغنيات، وتعاون فيهم مع مجوعة من الشعراء والملحنين الموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في الألبوم وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" على مدار 8 سنوات ماضية، وهم "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدى".

يذكر أن آخر أعمال رامى جمال كان ألبوم "أنا لوحدى"، والذى شارك فيه رامي جمال كملحن، حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.