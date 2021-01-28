شكرا لقرائتكم خبر عن عدوية شعبان عبد الرحيم: منار متفقة معانا على حوار الفيلا عشان تطلع تريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر عدوية عبد الرحيم، نجل المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، مطالبة المطربة اللبنانية منار حمزة بحقها فى إرثها بعد إعلانها أن شعبان قد أوصى بتملكيها فيلا خاصة به قبل وفاته.

وقال عدوية لـ"الخليج 365" "منار متفقة معانا إنها عاوزة تعمل شو، وتتشهر قالت هتعمل حوار الفيلا يعنى أبويا هيروح يكتب فيلا لمنار لأ طبعا هى بتعمل كده عشان عاوزه تكون مشهورة".

وتوفى المطرب شعبان عبد الرحيم بعد صراع مع المرض، يوم 3 ديسمبر 2019 وتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، ودفن بمحافظة القليوبية، وأقيم العزاء بمنطقة فيصل، وحضره السياسي الكبير عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، وحكيم، وصلاح عبد الله ونادر أبو الليف ومحمود الليثي ومحمد عدوية وعبد الباسط حمودة وحلمى عبد الباقي.

كان الفنان شعبان عبد الرحيم قد طرح قبل وفاته بأيام أغنية جديدة مهاجما فيها قناة الجزيرة نظرا لتحريضها ضد مصر عبر قنواتها، والأغنية من كلمات الشاعر إسلام خليل، وقدم شعبان وإسلام الأغنية كـ"ديو" لفضح أكاذيب.