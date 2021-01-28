شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة الابن الثانى للفنانة رجاء حسين والفنان سيف عبد الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى خبر وفاة الابن الثانى للفنانة رجاء حسين والفنان سيف عبد الرحمن، بعد وفاة نجلهما الأول الشهيد العقيد كريم سيف عبد الرحمن الذى رحل منذ ما يقرب من 7 سنوات، وتناولت هذه المواقع أن الابن الثانى للفنان سيف عبد الرحمن الشاب أحمد رحل إثر حادث وجرى تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة.

وللتأكد من حقيقة هذه الأخبار تواصل الخليج 365 مع الفنانة الكبيرة رجاء حسين والتى نفت صحة هذه الأخبار وأكدت عدم دقتها.

وقالت الفنانة الكبيرة رجاء حسين فى تصريحات خاصة لليوم السابع: "ابنى وابن الفنان سيف عبدالرحمن الوحيد هو الشهيد عقيد كريم سيف عبدالرحمن الذى رحل عن عالمنا منذ 7 سنوات"، مؤكدة أنها أنجبت من زوجها الفنان سيف عبدالرحمن ابنها كريم وابنتها أمل.

وأوضحت الفنانة الكبيرة أن الشاب الذى توفى هو ابن زوجة الفنان سيف عبدالرحمن وهو شاب فى الـ19 عاما من عمره ورحل إثر حادث سيارة.

وأكدت رجاء حسين أنها تشعر بالصدمة بسبب وفاة أحمد قائلة "كان زى ابنى وربطتنى به وبأمه علاقة طيبة، وكان ينادينى ماما وأشعر بالصدمة لوفاته".

وكان الفنان سيف عبدالرحمن نعى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ابن زوجته الشاب أحمد ، قائلًا: "ألف رحمة ونور عليه في جنة الفردوس الأعلى، إن شاء الله، وربنا يصبرنا".

ونعته والدته دينا واصف، زوجة الفنان سيف عبدالرحمن، قائلة: "حبيبى مع السلامة، هتوحشني، ألف رحمة عليك".