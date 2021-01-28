شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يقترب من المليون مشاهدة بأغنيته الجديدة "عدى الغزال" على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت أغنية النجم حكيم "عدى الغزال" من تحقيق المليون الأول ، والتي طرحها أمس عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد أقل من 24 ساعة على طرحها، وتعد الأغنية باكورة أغنيات الفنان حكيم لعام 2021، الأغنية من كلمات وألحان أحمد ناصر وإسلام كابونجا، وتوزيع إسلام ساسو، وميكساج أحمد جودة، وماسترينج أمير محروس، ومنتج فني فايز عزيز.

وفى تصريحات سابقة لـ حكيم، خلال لقائه فى الجزء الثانى من حلقته فى برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة المذاع على قناة ON، قال إنه يستطع إحياء 3 أفراح في اليوم الواحد بنفس الحماس والقوة؛ لأنه زمان كان يغنى من بليل للصبح دون مقابل، مضيفا: "ولو 3 أفراح يومين وراء بعض عادى بس أهم حاجة النوم؛ لأن النوم خميرة الصوت".

وأضاف حكيم، أن الفترة القادمة يعمل على أكثر من دويتو مع أكثر من مغنٍّ أجنبى، كما وجه حكيم رسالة لأمير كرارة، قائلا: اللى جاى مفيش أحلى من قعدتى معاك، وهجيلك اللوكشين ليك أنت والسقا وهتفرج على مسلسل نسل الأغراب".