محمود حجازي لـ"الخليج 365": أتعلم الفرنسية من أجل "في عز الضهر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفنان المصري محمود حجازي إنه يجسد شخصية صديق البطل مينا مسعود في فيلمه الجديد "في عز الضهر".

وأضاف محمود حجازي، في تصريحات لـ"الخليج 365": "أتقمص شخصية مصري مغربي ويتحدث الفرنسية بطلاقة، وتمر الشخصية بتحولات كثيرة خلال الأحداث، لذا أعمل على تعلم اللغة الفرنسية للقيام بالدور بشكل جيد".

وعن التعامل مع الفنان العالمي مينا مسعود قال: هو نجم عالمي ويجيد التعامل مع زملائه حتى لو كان يلتقي بهم لأول مرة، استطاع في لقائنا الأول أن يشعرنا بالقرب منه وأتصور أن هذا يعد الاحتراف الحقيقي.

تدور أحداث الفيلم حول عصابة دولية تنفذ عدة جرائم، لكن الأحداث تتغير حين يقع زعيم العصابة "مينا مسعود" في حب إحدى ‏الفتيات.‏

ويشارك في بطولة فيلم "في عز الضهر" بجانب محمود حجازي، الفنانة هنا الزاهد، ومحمد علي رزق، ومحمد ‏عز، والعمل من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.