قصة حب تجمع ميرنا نور الدين ومينا مسعود "في عز الضهر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة المصرية ميرنا نور الدين إنها فخورة بالمشاركة في فيلم "في عز الضهر".

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنها تجسد شخصية راقصة بالية، وتربطها بالنجم العالمي مينا مسعود قصة حب في سياق العمل.



وعن رأيها في بطل فيلم "علاء الدين" قالت: "شخصية جادة وشديد التركيز ومحب لعمله جدا، وأشعر بالفخر بالتواجد بجانبه في أحدث أفلامه المصرية".

يعد فيلم "في عز الضهر" أول عمل للنجم العالمي مينا مسعود في بلده مصر بعد النجاح الكبير الذي حققه عالميا في فيلم ديزني الشهير "علاء الدين" مع ويل سميث وناعومي سكوت، ويشاركه في بطولة فيلمه الجديد كل من: هنا الزاهد، ومحمد عز، ومحمد علي رزق، ومحمود حجازي، وميرنا نور الدين، والفيلم من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج عادل سعد.



