هنا الزاهد مريضة نفسيا تواجه مشاكل "في عز الضهر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن ملامح شخصيتها في فيلم "في عز الضهر" مؤكدة أنها تقدم شخصية جديدة عليها تماما.

وقالت، في تصريحات لـ"الخليج 365": "لا أظهر في دور الفتاة الطيبة ولكن أتقمص شخصية مريضة نفسيا تواجه مشاكل وظروفا صعبة".

وتحدثت الزاهد عن الفنان مينا مسعود الذي يشارك في بطولة الفيلم قائلة: "حتى هذه اللحظة لم يجمعني لقاء بالنجم العالمي مينا مسعود، وتحمست للمشاركة في هذا الفيلم بسبب وجوده، فهو فنان رائع، ومن خلال حواراته التلفزيونية أشعر بأنه لطيف ومحب لعمله".

وعن مشروعاتها الفنية المقبلة قالت هنا الزاهد: "أشارك النجم محمد إمام في بطولة مسلسل (النمر) وأجسد شخصية فتاة من حارة شعبية، وأتوقع أن يحقق هذا العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه".

وتابعت: "يوجد أيضا مشروع فيلم سينمائي جديد يحمل اسم (باربي)".