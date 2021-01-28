"سيدة البحر" أفضل فيلم بـ"العين السينمائي".. والجائزة الكبرى لـ"أثل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العين السينمائي، الأربعاء، في مدينة العين الإماراتية.

وشاهد ضيوف وجمهور "العين السينمائي" - خلال أيام المهرجان الذي امتد لـ5 أيام - 85 فيلماً متنوعاً بين ثقافات وبلدان مختلفة.



وكانت الفعاليات والمبادرات والاتفاقيات وعروض الأفلام المنتقاة هي التي تتحدث عما بذله فريق المهرجان من جهد كبير خلال الدورة الثالثة من المهرجان.

وشهد حفل الختام، الذي أقيم في قلعة الجاهلي بالعين، حضور عدد كبير من الفنانين وصنّاع الأفلام من الإماراتيين والخليجيين والعرب على السجادة الحمراء.





وتم تكريم الفائزين في مسابقات المهرجان المختلفة، حيث فاز الفيلم الإماراتي "أثل" للمخرجة الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، بالجائزة الكبرى لمسابقة "الصقر الإماراتي القصير".

فيما حصد الفيلم الإماراتي "النبتة" للمخرجة حمدة المدفع جائزة لجنة التحكيم، وذهبت جائزة أفضل فيلم في مسابقة "الصقر الخليجي الطويل" إلى فيلم "سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين، كما حصل فيلم "المرشحة المثالية" للمخرجة هيفاء المنصور على جائزة لجنة التحكيم.





وحاز فيلم "ببن.بي.ك" للمخرج يوسف العبدلله جائزة أفضل فيلم في مسابقة "الصقر الخليجي القصير"، بينما حصل فيلم "الحاكم" للمخرج جعفر محمد حسن، على جائزة لجنة التحكيم.

وفي مسابقة "اصنع فيلمك في زمن كورونا" نال جائزة أفضل فيلم "عابد" للمخرج مدحت عبدالله، وحصد جائزة لجنة التحكيم فيلم "حجر منزلي" للمخرج أحمد خطاب.





وعن فئة "أفلام المقيمين"، حصد فيلم "تألق ابتدائي" للمخرج ليو يونغمين وونغ جائزة أفضل فيلم، وحاز فيلم "10" للمخرج محمد سمير جائزة لجنة التحكيم، وفي أفلام "الطلبة" نال جائزة أفضل فيلم "البوم" للمخرج علي لاري، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم "ريحة أبوي" للمخرجة فوزية محمد.

وتنافس على جوائز المهرجان 10 أفلام بمسابقة الصقر الخليجي للفيلم القصير، و6 أفلام بمسابقة الصقر الخليجي للفيلم الطويل، و15 فيلما بمسابقة الصقر الإماراتي للفيلم القصير، و10 أفلام بمسابقة الصقر لأفلام المقيمين، إضافة إلى 17 فيلما بمسابقة الصقر لأفلام الطلبة.

وخصص المهرجان قسما لعرض أحداث الأفلام العالمية تحت عنوان "سينما العالم" يضم 12 فيلما من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وبولندا ومالطا وليتوانيا ولاتفيا وأيرلندا وتونس ومصر والجزائر.