أكبر صندوق سيادي في العالم يربح 123 مليار دولار رغم الجائحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأضخم من نوعه عالميا، في تحقيق أرباح ضخمة على مدار عام 2020 رغم تداعيات جائحة كورونا.

واليوم الخميس، أعلن الصندوق عن نتائج أعماله للعام بالكامل مؤكدا أنه حقق عائدا على الاستثمار بلغ 10.9%.



ويعني هذا أن الصندوق نجح في تحقيق عوائد بقيمة 1.07 تريليون كرونة نرويجية (122.7 مليار دولار).

وقال أويستاين أولسن محافظ البنك المركزي النرويجي في بيان "على الرغم من أن الجائحة أضفت بصمتها على 2020، فإنه كان عاما جيدا آخر للصندوق".

وتدير وحدة من البنك المركزي الصندوق.

وأضاف أولسن "لكن العائد المرتفع يذكرنا أيضا بأن القيمة السوقية للصندوق ربما تختلف كثيرا في المستقبل".

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وبلغ العائد على الاستثمار 10.9٪ العام الماضي ، بزيادة 0.27 نقطة مئوية عن العائد على المؤشر القياسي للصندوق.

أضخم صندوق في العالم

وتأسس الصندوق النرويجي في عام 1996 ويمتلك حصصًا في مئات الشركات على مستوى العالم.

كما أنه يستثمر في السندات والعقارات غير المدرجة.

وبعد تأسيسه أمضى الصندوق عامين تحت إدارة وزارة المالية النرويجية، وكان فقط يستثمر في السندات الحكومية، لكن في عام 1998 حين عُينت إدارة مستقلة لإدارة الصندوق بقيادة البنك المركزي النرويجي Norges Bank ومنها بدأ حساب العوائد السنوية للصندوق من هذا التاريخ.

ويستثمر الصندوق اليوم في أكثر من 9202 شركة عالميًا في 74 دولة، ولدى الصندوق حصة تبلغ نحو 1.5% في جميع الشركات المدرجة بالبورصات العالمية.

ووفق فوربس الأمريكية تتركز استثمارات الصندوق في 3 أنواع استثمار مختلفة هي:

1- الأسهم Equity، وتم تحديد حصة 70% حد أقصى من أموال الصندوق يمكن استثمارها في استثمارات الأسهم.

2- الاستثمار في الدخل الثابت Fixed Income وهي عبارة عن استثمارات في السندات الصادرة من الحكومة والشركات، فهي تدر دخلًا سنويًا ثابتًا، وتم تحديد حصة 30% كحد أقصى يمكن استثماره في هذا النوع من الاستثمارات.

3- الاستثمار في العقارات Real Estate وتم تحديد حصة 7% حد أقصى يمكن استثماره في العقار. استراتيجية الصندوق في العقار واضحة وهي الاستثمار في عدد محدود من المدن العالمية ذات الجودة العالية وذات المواقع الاستراتيجية والتي تضمن دخل إيجار عاليًا، وكذلك تضمن زيادة في قيمة الأصل على المدى الطويل.