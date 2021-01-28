مداهمات واعتقالات.. روسيا تكثف حملتها ضد أنصار نافالني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقفت السلطات الروسية، الخميس، العديد من المقربين للمعارض الروسي أليكسي نافالني، ووضعتهم قيد الحجز الاحتياطي.

يأتي ذلك قبيل أن تنظر محكمة في طلب استئناف قدمه نافالني ضد اعتقاله، وقبل أيام قليلة من احتجاجات جديدة مخطط لها في جميع أنحاء البلاد.



ووضع المعارض قيد الحجز حتى 15 فبراير/ شباط، لدى عودته إلى موسكو بعد 5 أشهر من النقاهة قضاها في ألمانيا، بعد تسممه المفترض، والذي يتهم فيه الرئيس فلاديمير بوتين وأجهزة الاستخبارات، وهو ما ينفيه الرئيس والسلطات الروسية.

وأوقفت السلطات أوليج نافالني، شقيق المعارض والنجم الصاعد في الحركة، والحليفة المهمة للمعارض ليوبوف سوبول لمدة 48 ساعة، بسبب "انتهاك المعايير الصحية الحالية" المفروضة للحد من تفشي كوفيد-19، على حد قول فريق نافالني.

وكتب إيفان جدانوف، مساعد نافالني، في تغريدة على "تويتر": "أوليج نافالني محتجز منذ 48 ساعة في إدارة التحقيقات الرئيسية في وزارة الداخلية (...) وهذا يعني أنه الآن مشتبه به في هذه القضية".

وتأتي الاعتقالات أيضا في اليوم التالي لعمليات تفتيش استهدفت منازل مقربين للمعارض بما في ذلك منزل زوجته يوليا، والمتحدثة باسمه كيرا إيرميتش التي حكم عليها يوم الجمعة الماضي بالسجن تسعة أيام، أو مقر منظمته "صندوق مكافحة" حسب جدانوف.

وأوضح المصدر نفسه أن هذه المداهمات جاءت في إطار تحقيق بشأن انتهاك "المعايير الصحية" المعمول بها بسبب وباء كورونا بعد المظاهرات التي خرجت في روسيا، السبت.

وأكدت وزارة الداخلية أن منظمي المظاهرات التي لم تحصل على تراخيص وأدت إلى اعتقال نحو 3900 شخص، "خلقوا تهديدا بنشر فيروس كورونا المستجد".

وفتح نحو عشرين تحقيقا في موازاة ذلك وخصوصا بتهم توجيه دعوات للقيام بأعمال شغب وعنف بحق شرطيين أو حتى تحريض قاصرين على ارتكاب أعمال غير مشروعة.

ودعا أنصار نافالني إلى مسيرات جديدة الأحد.

ونافالني مستهدف أيضا بعدة قضايا منذ عودته إلى روسيا في 17 يناير/كانون الثاني.

وأعلنت الهيئة الروسية لمراقبة الاتصالات روسكومنادزور من جهتها أنها ستفرض عقوبات على شبكات التواصل الاجتماعي لأنها سمحت برسائل تحريض، بحسب قولها، القاصرين على الخروج للتظاهر.

من جهته دافع المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الخميس عن قوات الأمن قائلا إنها "تقوم بعملها".

وأضاف للصحفيين "لقد حصلت عدة انتهاكات للقانون" خلال مظاهرات السبت.