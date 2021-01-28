شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم ومصطفى درويش يجتمعان مرة أخرى فى "ضد الكسر" بعد نجاح "بـ 100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للمرة الثانية بعد 100 وش تجتمع النجمة نيللي كريم ومصطفى درويش في مسلسلها الجديد "ضد الكسر" الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتجسد الفنانة نيللي كريم شخصية "سوسو" فتاة كانت فقيرة وأصبحت تملك كثير من المال و يجسد مصطفى درويش شخصية "صلاح" وهو محامى فاسد، كما تجسد تارا عماد دور شقيقة نيللي كريم و اسمها "ملك" وتدور أحداث المسلسل فى إطار "بوليسى ".

والمسلسل إهداء لروح الفنان الكبير سامي العدل، ويواصل القائمون على العمل التحضيرات الأخيرة من اختيارالفنانين المشاركين في البطولة، حيث وقع الاختيارعلى عدد من الفنانين للمشاركة في البطولة منهم لقاء الخميسي، مصطفي درويش، حمزة العيلي، تارا عماد وهشام إسماعيل وعارفة عبد الرسول وآخرين جار التعاقد معهم.

نيللي كريم شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بـ 100 وش، مع آسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكري

نيللى كريم و مصطفى درويش