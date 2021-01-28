شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تعود للدراما التليفزيونية وتصور حكاية "حتة منى" فى 5 حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الفنانة إلهام شاهين، تصوير أولى مشاهد حكاية "حتة منى" يوم الاثنين المقبل، بعد تحضيرات دامت لأكثر من شهر، وتأتى الحدوتة ضمن أحداث المسلسل الذى يحكى عن "المرأة في المجتمع"، حيث لم يستقر صناع المسلسل على الاسم النهائي الذى يضم 6 حكايات، ويعد المسلسل شراكة بين المنتجة مها سليم وشركة سينرجى.

حدوتة "حتة منى" من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام على"، وتضم 5 حلقات، ويشارك في البطولة بجانب إلهام شاهين، كل من أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب .

ويضم المسلسل 6 حكايات، ستعرض 3 حكايات قبل شهر رمضان، ثم يعرض الـ 3 حكايات عقب شهر رمضان القادم ، ومن المقرر الإعلان عن باقى تفاصيل الحكايات خلال الفترة المقبلة .

وتعود إلهام شاهين للدراما التليفزيونية بعد غياب دام لـ 4 سنوات، وكان أخر أعمالها التليفزيونية مسلسل "ليالى الحلمية" الجزء السادس.

ويعرض حالياً لإلهام شاهين، فيلم "حظر تجول" في السينمات، ويشارك في بطولته كل من أمينة خليل، عارفة عبد الرسول، محمود الليثى، مهرة مدحت، كامل الباشا، تأليف وإخراج أمير رمسيس.