شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى فى أحدث ظهور لها بصحبة أصدقائها تحت شعار Good days .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفنانة دينا الشربينى تستمتع بوقتها بصحبة أصدقائها حيث ظهرت خلال أحدث صورة لها بصحبة زوجة عمرو منسى الشريك المؤسس لمهرجان الجونة السينمائى، ورشا شقيقة الفنانة حلا شيحة، وذلك خلال صورة حملت عنوان " Good days" وفقاً لما كتبته الأخيرة عبر حسابها على موقع انستجرام مؤخراً، وذلك فى الوقت التى تستعد فيه دينا الشربينى لخوض المنافسة خلال موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل "قصر النيل".



دينا الشربينى مع زوجة عمرو منسى ورشا شيحة

مسلسل "قصر النيل" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي، وبطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، عمر السعيد، أحمد مجدي، سامي مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسي، صلاح عبد الله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبري فواز، محمود البزاوي.

وكانت النجمة دينا الشربينى، قد كشفت عن اسم الشخصية التي تجسدها في مسلسلها الجديد "قصر النيل"، وهى كاميليا، وذلك خلال لقاء تليفزيونى مع النجم عمرو يوسف حيث رد وقتها على دينا، قائلا: "اسم كاميليا حلو و كنت هسمى بنتى حياة في الأول كاميليا".

وقالت دينا الشربينى:" المسلسل يدور فى فترة الستينيات وبدأت فى التجهيز للشخصية والحياة فى هذا الزمن