شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تهنئ هند صبرى ومحمد حفظى لحصولهما على وسام الفنون الفرنسى:"فخورة بكما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة يسرا، على تهنئة كلا من الفنانة هند صبري والمنتج والسيناريست محمد حفظى لحصولهما على وسام الفنون والآداب الفرنسى، حيث حصلت هند صبري على وسام من درجة ضابط ، ومحمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أيضاً على وسام من درجة فارس.



يسرا تهنئ هند صبرى

ونشرت الفنانة يسرا، على الاستورى الخاصة بها بموقع "انستجرام"، صورة لهند صبري ومحمد حفظي من حفل تسلمهم الأوسمة بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، ووجهت التهنئة قائلة: "مبروك لأصدقائي المفضلين.. استحق كل منكما التكريم ومن نجاح إلى نجاح، انا فخورة جدا بكم".

كما وجهت النجمة يسرا، رسالة شكر إلى السفير الفرنسى بالقاهرة على اختياره كلا من هند صبرى ومحمد حفظي للتكريم، قائلة: "نشكرك دائمًا على تقديرك للأشخاص المناسبين".

وتسلمت النجمة التونسية هند صبرى أمس الاربعاء، وسام Officier des art etblettres، من السفير الفرنسي بالقاهرة، ليصبح هذا ثاني أوسمتها الفرنسية بعد رتبة chevalier التي حصلت عليها عام 2014 لمجهوداتها في الثقافة والفنون.

وجرت مراسم تسلمها الوسام في حفل بالسفارة الفرنسية اقتصرعلى الأهل والأصدقاء بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، حيث تسلم المنتج والسيناريست محمد حفظى - رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي – أيضاً وسام الآداب والفنون من درجة فارس في الحفل نفسه.

يذكر أن وسام الفنون والآداب هو جائزة شرفية فرنسية، تأسست بتاريخ 2 مايو 1957 ويتم منحها من طرف وزارة الثقافة، مكافأة "لأولئك الذين تميزوا من خلال إبداعاتهم في المجال الفني أو الأدبي أو من خلال مساهماتهم في تعزيز الفنون والأدب في فرنسا وفي العالم أجمع".

وحصل على هذا الوسام من قبل في درجاته المختلفة كل من فيروز وماجدة الرومي، وايشوريا راى، والممثل الأمريكي جورج كلوني، والمطربة الأمريكية تينا تيرنر، والممثلة الأمريكية أوما ثورمان، والممثل الهندي أميتاب باتشان، والكاتبة الفرنسية إيمانويل برنهايم، والمخرجة والكاتبة المسرحية الفرنسية ليتسيا دوش، والكاتب المسرحي البريطاني ديفيد برادبي.