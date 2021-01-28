شكرا لقرائتكم خبر عن تامر شلتوت ناعيا والده:" رحلت معه الطيبة والعطاء بدون مقابل " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نعى الفنان و المذيع تامر شلتوت، والده الذى رحل عن عالمنا أمس الأربعاء، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه على فيس بوك،

وكتب تامر على الفيديو، قائلا:" رحل والدى ورحلت معه الحنية و الطيبة والعطاء بدون مقابل رحلت معه معاني كثيرة والدى لن يتكرر والدي كان دكتور عظيم في بلدنا، كان هدفه الاول علاج المحتاج و بدون مقابل الله يرحمك يا بابا يا رب يرحمك و يرزقك الجنة و يسكنك فسيح جناته".

وأعلن الفنان والمذيع تامر شلتوت عن وفاة والده، أمس الأربعاء، عبر حسابه على فيس بوك حيث كتب، "انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي دكتور محمد شلتوت" .

وطالب الفنان تامر شلتوت يوم الجمعة الماضي الدعاء لوالده الذى يمر بأزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة منذ شهر تقريبا وحالته غير مستقرة، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.

وقال الفنان تامر شلتوت عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، :"أنا والدي تعبان جدا وبقاله شهر في العناية المركزة.. وحالته النهاردة صعبة جدا.. أرجو من حضراتكم الدعاء له.. الدعاء يغير القدر".