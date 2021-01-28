شكرا لقرائتكم خبر عن نادر حمدى يرد على منتقدى فستان زفاف زوجته:" نظركوا ضعيف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الموزع الموسيقى نادر حمدى، متابعيه صورة جديدة برفقه زوجته سارة من حفل الزفاف، وبعد نشره الصورة تعرضت زوجته لهجوم كبير من بعض متابعيه الذين ظنوا أن فستانها شفافا، ليرد نادر على كل منتقدى زوجته، قائلا:" هو أنا عندي سؤال لبعض الناس اللي نظرها ضعيف، انتوا بجد فاكرين أن الفستان شفاف ولا انتوا بتهلكوا في أي حاجة".



نادر حمدى و زوجته



نادر حمدى

واحتفل الموزع الموسيقى نادر حمدى بحفل زفافه على سارة حسنى بأحد فنادق مصر الجديدة، يوم السبت 16 يناير وحرص عدد كبير من الموسيقيين والمطربين مشاركة نادر حمدى فى الاحتفال بزفافه.

وحضر عدد كبير من صناع الموسيقى من شعراء وملحنين وموزعين منهم عزيز الشافعى وتامر حسين ومحمد نور وأحمد إبراهيم ووليد منصور ونادر نور وأيمن بهجت قمر ومحمد علام ومروة نصر وعماد قاسم واحمد جمال ومحمد عطية وهانى محروس ومصطفى حجاج وياسر خليل ومحمود الليثى وأحمد الشامى وتوما وعمرو مصطفى ومصطفى جاد وكارمن سليمان.

ومن نجوم الفن حضر أكرم حسنى وأحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ونور قدرى وميريهان حسين، ومن نجوم الكرة عماد متعب وشيكابالا وأمير عبد الحميد، وأحيا حفل الزفاف محمد حماقى ومحمد نور وأحمد جمال وحاتم فهمى.

من ناحية أخرى شارك نادر حمدى في توزيع الموسيقى التصويرية لمسلسل "لؤلؤ"، والذى يعرض حاليا على قناة ON، من بطولة مى عمر وأحمد زاهر، على أن تكون بعض هذه الأغانى خلال الأحداث من كلمات وألحان هيثم نبيل.