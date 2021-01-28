شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل نجيب زاهى زركش تنتظر نتائج المسحات بعد إصابة رنا رئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر مقرب من أسرة مسلسل " نجيب زاهى زركش" ، أن أسرة المسلسل خضعت لمسحة كورونا وذلك في أعقاب إعلان الفنانة الشابة رنا رئيس إصابتها بالفيروس خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تظهر نتائج المسحات مساء اليوم، وفى حالة إصابة أحد سنعلن على الفور .

وأكد المصدر أن شركة الانتاج تتخذ الإجراءات الاحترازية بصرامة، حيث يرتدى الجميع الماسكات، ويتم تطهير المكان طوال الوقت .

وكانت رنا رئيس قد أعلنت عبر صفحتها الشخصية انستجرام، أنها شعرت بارتفاع في درجة الحرارة وتكسير في الجسم وصداع شديد مع ألم في المعدة وذلك يوم الإثنين الثانى، وأجرت التحليل مساءً من باب الإمئنان وأظهرت نتيجة التحاليل إصابتها بكورونا.