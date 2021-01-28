شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود بطل فيلم نيتفلكس الجديد The Royal Treatment والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مينا مسعود يلعب بطولة فيلم نيتفلكس The Royal Treatment وتشاركه البطولة الممثلة لورا مارانو بطلة فيلم The Perfect Date، على أن يقوم ريك جاكوبسون بإخراج فيلم مينا مسعود الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline ".



مينا مسعود

مينا مسعود يتعاون مع نيتفلكس فى فيلمه الجديد

مينا مسعود تدور قصة فيلمه الجديد The Royal Treatment حول إيزابيلا والأمير توماس، حيث تدير إيزابيلا صالونها الخاص ولا تخشى التحدث عن رأيها، بينما يدير الأمير توماس بلده وهو على وشك الزواج من أجل الواجب بدلاً من الحب، عندما أتيحت لـ إيزابيلا وزملاؤها المصممون فرصة العمر لتصفيف الشعر في حفل الزفاف الملكي، تعلمت هي والأمير توماس أن السيطرة على مصيرهم تتطلب اتباع قلوبهم.



مينا مسعود

مينا مسعود يصور الجزأ الثانى من Aladdin

مينا مسعود يستعد لإعادة تمثيل دوره الرئيسى فى الجزء الثانى من سلسلة Aladdin، الذى سيقوم بإخراجه جي ريتشى، جنبا إلى ذلك يستعد مينا مسعود لبطولة الفيلم المصرى الجديد "فى عز الضهر"، وجاء تعاقد مينا مسعود على الفيلم بعد مفاوضات بدأت فى سبتمبر من العام الماضى، واستمرت أكثر من 3 أشهر، حيث إنه منذ طرح فيلم "Aladdin" فى دور العرض وهو يتلقى الكثير من العروض المصرية والعربية.



مينا مسعود

مينا مسعود يخوض أول تجربة سينمائية بمصر فى "فى عز الضهر"

مينا مسعود يقوم ببطولة فيلم "فى عز الضهر" أول أعمال مينا مسعود فى مصر، حيث إن مشاركته فى عمل مصرى واحدة من أمنياته منذ الصغر.

مينا مسعود حقق نجاحا كبيرا بمسلسل "Reprisal" وذلك بعد نجاحه الساحق فى فيلم "Aladdin"، وقد تم طرح الكتاب الأول لمينا فى الأسواق "Evolving Vegan" منذ أشهر قليلة.



مينا مسعود

مينا مسعود حقق فيلمه Aladdin رواجا كبيرا، وهوقصة الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992، ومن إنتاج شركة ديزنى، ونجح في تحقيق إيرادات وصلت لمليار و50 مليون دولار خلال فترة عرضه، وانقسمت الإيرادات بين 355 مليونا و559 ألف دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و695 مليونا و134 ألف دولار أمريكى حول العالم.



مينا مسعود

مينا مسعود شاركه فى بطولة فيلم Aladdin النجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة الي نجومية ويل سميث.