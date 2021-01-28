شكرا لقرائتكم خبر عن الصفحة الرسمية لـ وائل الإبراشى تؤكد خبر الخليج 365 حول شفائه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الصفحة الرسمية للإعلامى وائل الابراشى على "فيس بوك" مؤخراً شفائه من فيروس كورونا بشكل تام، وذلك بعدما أجرى المسحة الخامسة للفيروس، حيث يأتى هذا التأكيد بعدما انفرد ”الخليج 365” فى ساعة مبكرة من اليوم، بخبر شفائه من فيروس كورونا.



صفحة وائل الابراشى على فيس بوك

وأكد أحد أفراد أسرة وائل الإبراشى لليوم السابع أن الإعلامى الكبير أجرى بالفعل مسحة خامسة خلال الساعات الماضية وظهرت النتيجة سلبية، وبدأ بالفعل مقدم "التاسعة مساء" فى مرحلة التعافى والشفاء التام.

وأضاف المصدر أن الإبراشى من المقرر أن يغادر المسشتفى بعد 3 أيام عقب الاطمئنان على تعافيه وشفائه نهائيا.

وكان الإعلامى وائل الإبراشى أكد في تصريحاته لـ"الخليج 365" قبل أسبوع، أنه بخير وحالته الصحية تحسنت بشكل كبير للغاية، معلقا:"دخلت مرحلة التعافى، وسأخرج من المستشفى خلال أيام بعد أن تم استعادة التنفس بالرئتين بشكل طبيعى، ولم يعد متبقيا إلا بعض الالتهابات البسيطة".

وتابع أنه يخضع لعلاج تدريجى، وقال إن 90% من الرئتين استعادت العمل بكفاءة، لافتا أنه يستعد للخروج نهائيا من المستشفى.