شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى توجه رسالة للنائب رياض عبد الستار بعد تكريم هند صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الإعلامية بوسى شلبى، رسالة للنائب رياض عبد الستار، بعد تكريم النجمة هند صبرى وحصولها على وسام الفنون و الآداب الفرنسي، وقد صدر من النائب تصريحات أساء فيها للفنانين، حيث قال عنهم:"الفنانين يسعون فى الأرض فسادا".

وكتبت بوسى، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة:" أتمني من عضو مجلس الشعب يشوف الفنانين وهي بتتكرم بوسام الفنون والآداب الفرنسي بدرجه ضابط من فرنسا يشوف إزاى العالم في الخارج بيحترم الفن، وهو بيحاول يشوه صوره الفن في مصر".



بوسى شلبى

كانت النجمة التونسية هند صبري، قد أعربت عن سعادتها بعد حصولها على وسام الفنون والآداب الفرنسى Officier des art etblettres، من السفير الفرنسي بالقاهرة، ليصبح هذا ثانى أوسمتها الفرنسية بعد رتبة chevalier التي حصلت عليها عام 2014.

وأعادت الفنانة هند صبري، نشر صور من لحظة تكريمها بالسفارة الفرنسية في القاهرة، على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، وعلقت قائلة: "فخورة بحصولي على وسام الفنون والآداب الفرنسي من درجة ظابط officier des Arts et Lettres بعد حصولي عليه عام 2014 من درجة فارس. شكرا للجمهورية الفرنسية ولسعادة سفير فرنسا".

وتسلمت النجمة التونسية هند صبري أمس الاربعاء، وسام Officier des art etblettres، من السفير الفرنسي بالقاهرة، ليصبح هذا ثاني أوسمتها الفرنسية بعد رتبة chevalier التي حصلت عليها عام 2014 لمجهوداتها في الثقافة والفنون.

وجرت مراسم تسلمها الوسام في حفل بالسفارة الفرنسية اقتصر على الأهل والأصدقاء بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، حيث تسلم المنتج والسيناريست محمد حفظى - رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي – أيضاً وسام الآداب والفنون من درجة فارس في الحفل نفسه.

يذكر أن وسام الفنون والآداب هو جائزة شرفية فرنسية، تأسست بتاريخ 2 مايو 1957 ويتم منحها من طرف وزارة الثقافة، مكافأة "لأولئك الذين تميزوا من خلال إبداعاتهم في المجال الفني أو الأدبي أو من خلال مساهماتهم في تعزيز الفنون والأدب في فرنسا وفي العالم أجمع".

وحصل على هذا الوسام من قبل في درجاته المختلفة كل من فيروز وماجدة الرومي، وايشوريا راى، والممثل الأمريكي جورج كلوني، والمطربة الأمريكية تينا تيرنر، والممثلة الأمريكية أوما ثورمان، والممثل الهندي أميتاب باتشان، والكاتبة الفرنسية إيمانويل برنهايم، والمخرجة والكاتبة المسرحية الفرنسية ليتسيا دوش، والكاتب المسرحي البريطاني ديفيد برادبي.