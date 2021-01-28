بعد إعادة تسجيلها.. مؤلف "رامي الحمول" يكشف سر تغيير اسم أغنية بهاء سلطان‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

انتهى الفنان بهاء سلطان من إعادة تسجيل أغنية "رامي الحمول"، أمس الأربعاء باستوديو المنتج نصر محروس، وهي من كلمات الشاعر محمد الخضراوي، ألحان محمد وجيه، وتوزيع ياسر ماجد.

الشاعر محمد الخضراوي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال:"الأغنية كانت من بين مجموعة أعمال تم إعدادها خصيصا للفنان بهاء سلطان، ووقع اختيار المنتج نصر محروس عليها لضمها إلى ألبوم (سيجارة)، وكانت في البداية بعنوان (حمال الأسية)، قبل أن يتم تغيير اسمها لتجنب التشابه مع اسم الأغنية الشهيرة للفنانة فايزة أحمد".

وأضاف،:"الأغنية درامية، وموسيقاها مقسوم، وانتهى الفنان بهاء سلطان أمس الأربعاء من إعادة تسجيلها".

بهاء كان قد قام بإعادة تسجيل أغنية "أنا الغلطان"، تنفيذا للحكم القضائي الخاص بإعادة تسجيل الأغاني الأربعة من البوم "سيجارة" محل النزاع مع المنتج نصر محروس، ومن المقرر أن يقوم بإعادة تسجيل أغاني "ليالي طويلة"، و"ده حب ولا"، على أن ينتهي منها قبل أول مارس المقبل.