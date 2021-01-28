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كواليس دويتو محمد رمضان والعراقي سيف نبيل‎

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"إحنا نمبر وان ع الكرسي، إحنا جامدين قوي قوي"، بتلك الكلمات شارك الفنان محمد رمضان الفنان العراقي سيف نبيل، الأغنية الدعائية لإحدى شركات المحمول في العراق.

مؤلف وملحن الأغنية فرغلي بليكس في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "فخور باختيار الفنان محمد رمضان لي لتقديم ثامن أغنية من كلماتي وألحاني، وهي من توزيع الموزع الموسيقي توما، وتم تسجيلها نهاية العام الماضي".

فرغلي بليكس، كتب ولحن العديد من أغاني الفنان محمد رمضان، ومنها "القمر، وإنساي" التي قدمها مع الفنان المغربي سعد لمجرد، و"تيك توك" التي شارك بها مع المغني العالمي سوبر ساكو.

"مصباح علاء الدين" كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع ديزل ووسام عبدالمنعم، إخراج محمد سلامة، وتنفيذ شو ميديا برودكشن لصاحبها محمود الشيخ، مدير تصوير وائل درويش، مهندس ديكور مارك وجيه، ستايلست رغدة هلال.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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