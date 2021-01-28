قبل أيام من طرحه.. هذا ما قاله صناع فيلم "قبل الأربعين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعربت الفنانة داليا مصطفى عن سعادتها بكشف صناع عمل فيلم "قبل الأربعين" عن ميعاد طرحه، مؤكدة أنها تنتظر عرض هذا العمل بفارغ الصبر.

وفي بيان للشركة المنتجة، قالت "داليا" إن الدور الذي تقدمه خلال أحداث العمل يختلف عن ما قدمته من قبل سواء من ناحي الخطوط الدرامية التي تسلط الضوء على الفارق بين ا

المرأة الشعبية والفتاة البسيطة وغيرها .

وأضافت داليا بأنها تفضل دائماً بأن تقدم ما لا يتوقعه المشاهد، وهو ما استلزم منها لتغيير كبير في شكلها لتتناسب مع طبيعة الشخصية متمنية بأن ينال دورها إعجاب الجمهور بعد عرض الفيلم في السينمات.

وفي سياق متصل أوضحت الفنانة بسمة أنها تراهن على دورها في هذا العمل بقوة كون الشخصية مختلفة وجديدة عليها ولم تقدمها من قبل، وذلك بخلاف أن حدوتة هذا العمل تستحق الإشادة .

وتمنت بسمة أن يكلل تعبها في هذا العمل بالنجاح والتقييم الإيجابي من الجمهور

من ناحية أخرى كشف المنتج شادي صبرة بأن القصة مستوحاة من قصص واقعية وتتلخص في إطار رعب نفسي.

بينما أضاف محمد كامل المدير التنفيذي للعمل، أن التصوير تم أواخر العام الماضي لمل يقرب من 3 أشهر على فترات متقاربة وفي أماكن تصوير متفرقة مع الأخذ في الإعتبار اتباع كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا ( كوفيد _ 19) في هذا التوقيت داخل جميع البلاتوهات المختلفة،

ويطرح الفيلم بتصنيف عمري +16 وقامت الشركة المنتجة للعمل بطرح الإعلان الرسمي للفيلم وكذلك البوستر الرسمي الذي يعتبر أولى أعمالها السينمائية التي تفتتح به موسم منتصف العام السينمائي 2021.

وتدور فكرة فيلم "قبل الأربعين" في إطار رعب نفسي من أحداث تمت بالفعل، وطرحت الشركة المنتجة في الأسابيع الماضية البرومو التشويقي بجانب الأفيشات الدعائية الخاصة بالعمل

فيلم "قبل الأربعين" بطولة داليا مصطفى، بسمة ، إيهاب فهمي، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد ، محمد على ‏رزق ، أحمد حلاوة ، معتز هشام ، لبنى ونس ، جميل برسوم ، ومجموعة من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبرة ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.