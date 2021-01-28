أول تعليق من تامر شلتوت بعد رحيل والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا أمس الأربعاء، محمد شلتوت، والد الفنان تامر شلتوت.

وفي أول تعليق له عبر حسابه بموقع فيسبوك، كتب "تامر": "رحل والدي، ورحلت معه الحنية والطيبة والعطاء بدون مقابل، رحلت معه معاني كثيرة، والدي لن يتكرر".

وتابع: "والدي كان دكتور عظيم في بلدنا، كان هدفه الأول علاج المحتاج وبدون مقابل، الله يرحمك يا بابا،.يا رب يرحمك ويرزقك الجنة وتسكن فسيح جناته".

وشيعت أمس جنازة الدكتور محمد شلتوت من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، ودفن بمقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر، ولم يتم إقامة عزاء