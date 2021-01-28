مع تقديمها "يا ولا" هل تعمدت روبي استغلال الكوميكس الشهير؟‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بدأت الفنانة روبي الإعداد لتصوير أغاني ألبومها الجديد، والذي يحمل عنوانًا مؤقتًا: "حتة تانية"، ويتولى إخراج الفيديو كليب المخرج مصطفى عامر، وينتج الألبوم المنتج وليد منصور.

ويشهد ألبوم روبي، تقديم أغنية بعنوان: "يا ولا" من كلمات الشاعر صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وذلك بعد عامين من تصدرها تريند موقع تويتر، بسبب الكوميكس الشهير: "يا ولا" الذي تم وضعه على إحدى صورها من حفل عيد ميلاد الفنانة درة.

وقالت مصادر من العاملين في تسجيل أغاني الألبوم لـ"الخليج 365": "المنتج وليد منصور هو صاحب فكرة اختيار الاسم، إذ كانت الأغنية بالبداية تحمل اسمًا آخر، ولم يكن المقصود في البداية استغلالًا لفكرة التعليقات، بل تم الأمر بالمصادفة بعد الاستماع لها"

روبي العائدة للغناء بعد 14 عامًا من طرح ثاني ألبوماتها: "مشيت ورا إحساسي"، تعاقدت مع المنتج وليد منصور على طرح ميني ألبوم يضم 6 أغانٍ تحت عنوان مؤقت: "حتة تانية"، ويتولى توزيعها توما، ورامي سمير، وأحمد إبراهيم، وشارك في وضع ألحانها محمد يحي، وحمزة، ومحمود أنور، وعزيز الشافعي، ومن الشعراء أيمن بهجت قمر، ومصطفى حسن، وصابر كمال، وحسام سعيد.

وصدر ثاني وآخر ألبومات روبي عام 2007، وضم أغاني: "مالي، المانع خير، وبشتاق لعينيك، يا ما أنا، آه من عمايله فيا، اسألني هتعرف، مشيت ورا إحساسي، ومش هتقدر".