شاهد.. أول صورة لكريستين ستيوارت بشخصية الأميرة ديانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت شبكة Neon، عن أول صورة للممثلة كريستين ستيوارت، بعد تجسيدها شخصية الأميرة ديانا ضمن أحداث فيلم "سبنسر".

"ستيوارت" تحولت لصورة طبق الأصل من الأميرة الراحلة، والتي أثارت سيرتها الشخصية حماس صناع الدراما لتجسيد شخصيتها في عدة أعمال من بينها "سبنسر" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم حول انفصال أميرة ويلز عن الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، مرورا بالأحداث الدرامية والمأساوية التي عاشتها "أميرة القلوب" ديانا.

يذكر أن شبكة بي بي سي البريطانية قد أعلنت أن هناك حالة من الاستياء بسبب تجسيد كريستين ستيوارت بطلة فيلم Twilight الشهير لشخصية الأميرة ديانا، خاصة أن البعض تعجب من اختيار ممثلة أمريكية في ظل وجود عدد من الفنانات الإنجليزيات الأجدر بتجسيد هذه الشخصية.