مشردة في الشارع.. حكاية مروة محمد كومبارس "عائلة الحاج متولي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة مروة محمد مشردة في أحد الشوارع، مما أثار استياء قطاع كبير من الجمهور، خاصة أنها ظهرت في عدد من المسلسلات ككومبارس، وكانت تطمح أن تصبح ممثلة مشهورة في أحد الأيام.

الخليج 365 تواصل مع الريجيسير المعروف إبراهيم عمران في محاولة للوصول للحقيقة، وأكد "عمران" أنه لا يعرفها، ولا يعرف حقيقة الصور المتداولة وما إذا كانت تخص هذه الفنانة أم لا.

بينما أكد عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أنه لا يملك معلومة عن هذه الفنانة، ولا يعرف حقيقة الحكاية.

وبسؤال الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وأحد المشاركين بمسلسل "عائلة الحاج متولي"، رد: " لا أتذكرها وماعنديش فكرة عنها".

وكان عدد من المواقع قد تداولت صورة لسيدة بملابس رثة بأحد الشوارع، مؤكدين أنها الفنانة مروة محمد التي شاركت ككومبارس في مسلسل "عائلة الحاج متولي".