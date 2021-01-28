صورة- أول مشهد يجمع نيللي كريم ومصطفى درويش في "ضد الكسر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان مصطفى درويش عن صورة أول مشهد يجمعه بالفنانة نيللي كريم في مسلسل "ضد الكسر"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، تأليف عمرو الدالي، إخراج أحمد خالد، وإنتاج جمال العدل.

مصطفى نشر الصورة، وكتب :"أول صورة من أول مشهد لينا، صلاح وسوسو، ورمضان بإذن الله يجمعنا، إخراج أحمد خالد، تأليف عمرو الدالي، نوعدكم بحاجة عظمة العظمة بأذن الله"

ويقدم مصطفى درويش شخصية جديدة في "ضد الكسر"، إذ يجسد شخصية "محامي فاسد" في أحداث المسلسل الذي يشارك في بطولته مع لقاء الخميسي، و حمزة العيلي، وتارا عماد، وهشام إسماعيل وعارفة عبد الرسول .

"ضد الكسر" هو المسلسل الثالث الذي يجمع الفنان مصطفى درويش والفنانة نيللي كريم، إذ شارك معها من قبل في "100وش"، و"لأعلى سعر" .