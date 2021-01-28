رغم تضررها من “حمزة مون بيبي” موقف مفاجئ من مريم حسين تجاه دنيا بطمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أعلنت الفنانة مريم حسين موقفها من قرار حبس مواطنتها وزميلتها دنيا بطمة لمدة 12 شهراً على خلفية قضية حساب فضائح المشاهير “حمزة مون بيبي”.

وجاء هذا في تعليق نشرته عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وفي هذا السياق كتبت: “اللي ما يعرف قصتي مع حمزة مون بيبي هي إنه في يوم من الأيام تكلم عليّ أنا وأمي. واللي يتكلم على أمي أرشه بدمي”.

وأضافت: “ولكن بالأخير الله يسامح الجميع والله يفك كربهم كل الناس تغلط. والله مسامح كريم ومحد يتمنى السجن لغيره حتى لوكان فاعل الفعلة”.

وتابعت: “بالأخير اللي ينسجن مظلوم يطلع بالعفو. واللي ينسجن لأنه ظلم أحد أو تسبب له بتدمير حياته شو راح نقول غير الله يسامح وحسبي الله ونعم الوكيل”.

وتابعت في منشور آخر أنها لا تعرف دنيا بطمة بطريقة مباشرة وعلقت: “ما عرفها معرفة شخصية ولا أعرف شنو سبب الحكم اللي صدر عليها لأن ما يهمني لكن يهمني شيء واحد وأنا كأم أناشد ملكنا الملك محمد الخامس يعفو عليها عفو خاص لأنها حديثة الولادة وأم والله يفك كربهم”.