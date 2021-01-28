عبد المنعم عمايري ينضم إلى “مقابلة مع السيد آدم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: انضم الممثل السوري عبد المنعم عمايري للجزء الثاني من مسلسل “مقابلة مع السيد آدم” المقرر عرضه ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2021.

وأشارت تقارير إلى أن عمايري سيؤدي في المسلسل دور شخصية جديدة تظهر مع تطور أحداث الجزء الجديد.

وعرض الجزء الأول من المسلسل البوليسي المشوق “مقابلة مع السيد آدم” في موسم رمضان الماضي على قناة أبوظبي، وهو من بطولة غسان مسعود، محمد الأحمد، لجين إسماعيل، رنا شميس، جيانا عيد وكارمن لبس، من تأليف وإخراج فادي سليم وسيناريو شادي كيوان.

وتدور أحداث العمل حول خبير في الطب الجنائي يتعرض لظروف قاسية تجعله يتحول من ضحية إلى قاتل انتقاماً لابنته التي توفيت بعدما خطفتها عصابة، لتبدأ بعدها رحلة الانتقام ضمن إطار بوليسي مشوق.

على جانب آخر، يشارك عبد المنعم عمايري في مسلسل “داون تاون” وهو مسلسل تشويقي من إخراج زهير قنوع وإنتاج شركة فالكون ومن المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2021.

ويشارك في المسلسل مجموعة من الممثلين اللبنانيين والسوريين ومنهم: سامر إسماعيل وستيفاني صليبا وكارمن لبس ووسام صليبا وأمل بوشوشة وهبة نور وعبد المنعم عمايري وجنيد زين الدين وسارة أبي كنعان ونور علي وغيرهم.