شكرا لقرائتكم خبر عن كريم سرور مؤلف فيلم مينا مسعود: العمل سيكون مفاجأة فى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريم سرور مؤلف فيلم "فى عز الضهر" للنجم العالمى مينا مسعود، خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم لأبطال الفيلم إن الفيلم يتناول قضايا مهمة وأبرزها "الهوية"، مشيراً إلى أن الفيلم يتضمن عدة مفاجآت أولها هو تواجد نجم بحجم مينا مسعود، الفنان العالمى ذى الجذور المصرية، الأمر الثانى أن العمل سيكون مفاجأة فى السينما المصرية، لما يتضمنه من تواجد عناصر تمثيلية شبابية، بالإضافة إلى حماس شركة الإنتاج، فضلا عن قصة الفيلم.



كريم سرور

وعلى جانب آخر، قال مينا مسعود إن ما حمّسه لفيلم "فى عز الضهر" شخصية حمزة الذى يقدمها من خلاله العمل، بالإضافة إلى تعاونه مع المخرج مرقس عادل الذى تحدثت معه أكثر من مرة، ووجده مخرجا طموحا، مشيرا إلى أنه من خلال الفيلم يحب التأكيد على أن مصر دولة عظيمة فهى بلد الأهرامات وليس الإرهاب، مشيراً إلى أنه يعمل خلال الفترة الحالية على تحسين اللغة العربية لأنها ليست قوية عنده حتى الآن.

وحضر المؤتمر الصحفى من أبطال العمل كل من الفنانة هنا الزاهد ومحمد على رزق ومحمد عز وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي وإيهاب فهمي، والمولف كريم سرور، إضافة إلى المخرج مرقس عادل.