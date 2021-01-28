شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم وتارا عماد ومصطفى درويش x أول صور بكواليس "ضد الكسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة نيللى كريم بصحبة كل من الفنانة تارا عماد والفنان مصطفى درويش، خلال الصور الأولى من كواليس مسلسل "ضد الكسر"، حيث ظهروا معاً بلوك شخصياتهم خلال أحداث العمل المفترض عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم، كما كشفوا عن أسماء الشخصيات الذى يلعبها الثلاثى خلال المسلسل.

وقال الفنان مصطفى درويش من خلال حسابه على موقع انستجرام : " صلاح وسوسو وملك بيصبحوا عليكم وبيقولولكم استنوا حاجة فوق العظمة بإذن الله ".



نيللى كريم ومصطفى درويش وتارا عماد

وانطلق أول أمس الثلاثاء، تصوير مسلسل "ضد الكسر" وهو اسم مؤقت من بطولة النجمة نيللي كريم، ومن إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

والمسلسل إهداء لروح الفنان الكبير سامي العدل، ويواصل القائمون على العمل التحضيرات الأخيرة من اختيارالفنانين المشاركين في البطولة، حيث وقع الاختيارعلى عدد من الفنانين للمشاركة في البطولة منهم لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد وهشام إسماعيل وعارفة عبد الرسول وآخرين جار التعاقد معهم.



نيللى ومصطفى وتارا عماد

يشار إلى أن جمال العدل ينافس في موسم دراما رمضان المقبل أيضا بمسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا، من إخراج سامح عبد العزيز، ومن المقرر الإعلان عن الأبطال المشاركين مع يسرا خلال الأيام المقبلة.

نيللي كريم شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بـ 100 وش، مع آسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكري.