شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصورة الأولى لـ كريستين ستيوارت من فيلم "‪Spencer‬" عن الأميرة ديانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم "‪Spencer‬" عن الصورة الأولي لبطلة الفيلم كريستين ستيوارت، حيث تؤدي دور الأميرة ديانا، وفيلم السيرة الذاتية يصور الآن في ألمانيا قبل الانتقال إلى المملكة المتحدة .

ويتناول الفيلم فترة من حياة الأميرة ديانا، عندما قررت الطلاق من ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ما جعل من المستحيل بالنسبة لها أن تصبح ملكة بريطانيا في يوم من الأيام، وهي الفترة التي التف العالم كله حول الجدل المثار عن الاميرة الجميلة.

وسيحمل الفيلم اسم "‪Spencer‬"، وهو اسم عائلة للأميرة ديانا، وجاري اختيار النجم الذى سيقوم بدورالأمير تشارلز والذى يعتبر اختيارا صعبا حيث ان الامير مازال على قيد الحياة .

وتدور أحداث الدراما على مدار ثلاثة أيام في أحد عطلاتها الأخيرة في عيد الميلاد في منزل وندسور ولم يذكر المنتجون من سيلعب دور الأمير تشارلز وطفليهما: الأمير وليام والأمير هاري

يذكر أن الأميرة ديانا فارقت الأمير تشارلز في عام 1992، وطلقت منه بعد 4 سنوات من ذلك في خطوة غير مسبوقة للعائلة المالكة البريطانية. وتوفيت ديانا عام 1997 في باريس في حادث مروري، وكان عمرها 36 سنة.

ويعد الفيلم من بين أول إنتاجات الأفلام البريطانية - إن لم يكن الأول - التي يتم تصويرها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ، في نتيجة مفاجئة ، أكد المنتج بول ويبستر أنه لم تكن هناك حاجة لتأشيرات الممثلين وطاقم العمل من المملكة المتحدة، وهو أمر كان متوقعًا نتيجة مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي