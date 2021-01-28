إيهاب فهمي لـ"الخليج 365": "في عز الضهر" يزيد شعبية نجوم مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الممثل المصري إيهاب فهمي إنه فخور بالمشاركة في فيلم "في عز الضهر"، مؤكدا أنه سيكون علامة في ذاكرة السينما المصرية.

وعن رأيه في عودة النجم مينا مسعود لمصر للمشاركة في الفيلم قال لـ"الخليج 365": "أهلا بعودة الطيور المهاجرة، مينا مسعود فنان عالمي وبطل فيلم علاء الدين الذي حقق إيرادات خيالية، هو فنان كبير وعالمي وعودته لمصر شيء مهم، كما أنني أرى أن التجربة السينمائية الجديدة ستمنح النجوم المصريين فرصة جيدة كي تتسع شعبيتهم وجماهيريتهم".

وبسؤاله عن محتوى الفيلم الجديد أوضح: "ليس مسموحا لي الكشف عن تفاصيل الفيلم، ولكني متفائل بالتجربة لأنها من إخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور".

وعن عوامل نجاح التجربة أكد فهمي: "بصراحة شديدة لا تستهويني الأسماء، فخور بالعمل مع مينا مسعود، ولكن تستوقفني دائما الكتابة والإخراج وجهة الإنتاج، عندما تتوفر كل هذه العناصر بشكل جيد يتحقق النجاح".

وحول دوره في مسلسل "جمال الحريم" قال: "قدمت دورا جديدا، وكنت أتوقع نجاح العمل لأن الفكرة جريئة وتوجد شركة إنتاج مهمة وهي سينرجي، والمخرجة الرائعة منال الصيفي، سعيد بنجاح المسلسل خاصة أن تصويره تم في ظروف صعبة جدا بسبب فيروس كورونا".

وبخصوص مشروعاته الفنية القادمة أشار فهمي إلى أنه انتهى من تصوير دوره في مسلسل "من ضهر راجل"، مؤكدا: "هناك مفاجأة كبيرة لن أتحدث عنها إلا بعد توقيع العقد".