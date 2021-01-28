شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو تسترجع ذكرياتها مع الطفولة بصورة نادرة لها.. شاهد كيف تغيرت ملامحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الفنانة ويزو ذكريات الطفولة من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وشاركت متابعيها بصورة حينما كانت طفلة، عبر خاصية الاستورى تحديداً، وفاجأت بها متابعيها ، حيث أكد البعض أن ملامحها لم تتغير كثيراً.



ويزو على انستجرام

من ناحية أخرى تشارك الفنانة دينا محسن ويزو ضمن أحداث فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى، الذى انطلق تصويره نهاية العام الماضى فى مدينة الشيخ زايد، وتدور أحداث الفيلم حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.



ويزو

كما تشارك الفنانة ويزو فى مسرحية "اللوكاندة" ويبدأ عرضها قريبا على قناة dmc ومنصة WATCH iT، من إنتاج سينرجى وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقى، وهى سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر، والعرض مستمر حاليًا على مسرح الريحاني أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

أيضاً تشارك الفنانة ويزو خلال فيلم آخر مع الفنان محمد ثروت وحمدى الميرغنى، وكريم عفيفي، ومصطفي خاطر، هو فيلم "تماسيح النيل".