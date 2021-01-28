شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس والقهوة وأغانى ماريا كارى القديمة سر سعادة شون مندس.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل النجم العالمى شون مندس التواصل مع محبيه وعشاقه من خلال الـ SOCIAL MEDIA على فترات متباعدة حيث ينشر أسبوعيا بعض الصور التى تجعل محبيه فى حالة ترقب دائم له وهو عكس عدد كبير من النجوم الذين يقومون بنشر التويتات والصورأكثر من مرة باليوم للتواجد باستمرار تحت الأضواء .

نشرشون مندس صورة جديدة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام" صورة التقطتها بطريقة الـ " SELFIE " وهو يستمتع بوقته على طريقته الخاصة، وكشف النجم الشهير البالغ من العمر ( 22 عاما ) عن الأشياء التى تجعله سعيد وممتن .



شون مندس

علق شون مندس مؤكدا: " ممتن .. الشمس، القهوة، صحتى، عائلتى، أغانى ماريا كارى القديمة، الموسيقى، البشر !!! " .

حصدت صورة شون مندس الجديدة أكثر من 3.8 مليون LIKES خلال 17 ساعة فقط من نشرها على " إنستجرام " .

يذكر أن شون مندس تعاون مؤخرا مع جاستين بيبر و اطلاقا كليب Monster الذى حقق نجاح مذهل بين عشاق الموسيقى و المعنيين بها فور إطلاقه .