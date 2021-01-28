شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "عابد" يفوز بجائزة أفضل فيلم فى مهرجان العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فيلم "عابد" بجائزة أفضل فيلم فى مهرجان العين السينمائى بمسابقة "أصنع فيلمك" فى زمن الكورونا،

عبرت السيناريست نهى سعيد عن سعادتها البالغة بفوز فيلمها الجديد "عابد" بالجائزة، وقالت: "توقعت أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور ولجنة التحكيم لأن به قيمة إنسانية ورسالة كنت اتمنى أن أوصلها للجميع".

وأضافت نهى عندما تحدثت مع أحمد إبراهيم بطل الفيلم وحكيت له الفكرة، أعجب بها على الفور وزادني حماسه لها وإيمانه بها، رغبة في أن تخرج على أكمل وجه وأن أذهب بخيالي أكثر "بره الصندوق" واتوغل في الحالة النفسية والانسانية للعابد بطل القصة، وهنا أريد أن أشكر أحمد إبراهيم والمخرج مدحت عبدالله في حرصهم على خروج الفيلم وتنفيذه بشكل احترافي يضيف للنص ولا ينقص منه.

وتدور فكرة فيلم "عابد" حول شاب يعاني من عيب خلقي الشفاه الأرنبية ويتعرض لكثير من التنمر والإهانات بسببها وتأتي كورونا وتفرض الكمامات ليجد عابد نفسه لأول مرة ملاذه وراحته ويشعر أن مثله مثل الجميع بعد أن أخفت الكورونا تشوه وجهه كما أخفت وجوه الجميع ثم تتصاعد الأحداث لنشاهد مفاجأة غير متوقعة في نهاية الفيلم.

فيلم "عابد" تأليف نهى سعيد واخراج مدحت عبد الله وبطولة أحمد إبراهيم ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين العرب، وتقوم الفنانة الإماراتية عهود النويس بدور البطولة النسائية والفنان الإماراتي عبدالحميد البلوشي والفنان السوري عمر أبو الفضل والفنان المغربي مهدي بوخريص والفنان التونسي نيزار بن خضرا، والفنان المصري محمد كمال والفنان الإماراتي احمد القبيسي، وموسيقى تصويرية لشريف الوسيمي.