شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر فرج فى أول تعليق بعد وفاة زوجته: مسامحك فى أى حاجة وراضى عنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أول تعليق من الفنان ياسر فرج على وفاة زوجته إثر إصابتها بفيروس كورونا، حرص من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام على نعيها والتحدث عنها بكلمات مؤثرة، حين كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. اللهم إنى لا أسألك رد القضاء لكنى أسألك اللطف فيه، النهاردة شفت بعينى أد إيه ربنا راضى عنك.. وأد إيه كل اللى يعرفوكى بيحبوكى".



زوجة ياسر فرج

وأضاف "وكم الدعاء اللى الناس دعتهولك وهى ما تعرفكيش.. الدكاترة والممرضين اللى عرفوكى آخر أربعة أشهر حبوكى أد إيه.. اللى هيصبرنى بقية حياتى أنا والأولاد إننا متأكدين إن ربنا عاوزك فى مكان أحسن ومع ناس أحسن .. مسامحك فى أى حاجة .. وراضى عنك فى كل شىء.. إلى اللقاء يوم اللقاء".



ياسر فرج على انستجرام

وكان ياسر فرج قبل وفاة زوجته بأيام قليلة وتحديداً منذ دخولها غرفة العناية المركزة نشر صورة باب الغرفة على حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك" وعلق: "طول عمرى وأنا بخاف من الباب ده.. كل ما أروح أزور حد مريض وأعدى بالصدفة من قدام الباب ده بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة".

ياسر فرج أضاف: "وكان بينتابني إحساس بالحزن الشديد، والرعب من إنى أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي، النهاردة كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وأم أولادي للعناية المركزة، عمري ما كنت أتخيل إني هقف الوقفة دي علشانك إنتي يا ميادة، ومفيش حاجة كبيرة علي ربنا، وإن شاء الله يخرجك ويخرجنا منها علي خير".