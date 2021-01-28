شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شخصيات دينية جسدها عبد الله غيث بجدارة أبرزها حمزة بن عبد المطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع الفنان البارع عبد الله غيث ذو الأداء المميز الذى جمع بين حضور ممثل المسرح والتزام ممثل الدراما، أن يصنع لنفسه لونا مختلفا فى الأداء والتمثيل، ويحتل مكانا مميزا بين أبناء جيله، فقد قدم خلال مشواره الفنى شخصيات لا تنسى مازالت محفورة فى أذهان جمهوره، كما ساعده فى ذلك ملامحه الجادة وصوته الجبلى بالإضافة إلى إتقانه اللغة العربية.

ويتزامن اليوم مع الذكرى الـ91 على ميلاد الفنان عبد الله غيث، حيث ولد فى مثل هذا اليوم 28 يناير عام 1930، وبدأ مسيرته الفنية من خلال المسرح القومى وهو لا يزال طالبا فى المعهد العالى للفنون المسرحية، ثم دخل إلى عالم السينما عام 1962 فى فيلم لا وقت للحب، ثم توالت أعماله بين السينما والتليفزيون والمسرح، وجعلته قدراته التمثيلة الرائعة والمختلفة يقدم الكثير من الأعمال التاريخية والإسلامية التى برع فى أدائها حتى كاد لا يخرج عنها فى أواخر حياته الفنية، ومن أبرزها:





"خالد بن الوليد"كانت أول تجارب عبد الله غيث في تجسيد الشخصيات الإسلامية في السينما من خلال فيلم الشيماء، والذى جسد فيه شخصية الصحابى خالد بن الوليد الذى لقبه رسول الله بسيف الله المسلول، واستطاع أن يقدم دوره ببراعة فائقة أبهرت الجميع، أنتج الفيلم عام 1972، وهو من بطولة سميرة أحمد وأحمد مظهر وتوفيق الدقن، وإخراج حسام الدين مصطفى.





"حمزة بن عبد المطلب"فى عام 1976، جسد الفنان عبد الله غيث فى فيلم الرسالة دور حمزة بن عبد المطلب - عم الرسول صلى الله عليه وسلم - وأبدع فى تقديم الدور وهذا بإشادة الجميع، ومن بينهم الممثل العالمى أنطونى كوين الذى جسد نفس الشخصية لكن فى النسخة الأجنبية من الفيلم، وصرح للفنان الراحل عبد الله غيث أنه قدم الدور أفضل منه، الفيلم من بطولة عبد الله غيث ومنى واصف وحمدى غيث وسناء جميل، ومن تأليف عبد الحميد جودة السحار، وإخراج مصطفى العقاد.





"ابن تيمية"قدم دور أحد شيوخ الإسلام وهو ابن تيمية من خلال مسلسل يحمل اسم الشخصية، وهو مسلسل دينى يروى قصة العالم المسلم أبن تيمية، من بطولة عبد الله غيث وتوفيق الدقن وحمدى غيث وأمينة رزق، تأليف إبراهيم الترزى،إخراج جلال غنيم.





"موسى بن النصير"جسد شخصية موسى بن النصير وهو قائد عسكرى عربى في عمل تناول حياته مرورا بغزواته وإسلامه وما قدمه للإسلام والمسلمين حتى وفاته، المسلسل من بطولة عبد الله غيث وعفاف شعيب وسوسن بدر، تأليف محمد جلال عبد القوى، إخراج جلال غنيم، عرض عام 1983.





"الإمام الحسين"أدى دور الإمام الحسين في مسرحية "الحسين ثائرا"، ولكن لم تعرض المسرحية بسبب رفض الأزهر لها طبقا لقرارها السابق بتحريم تجسيد الصحابة والأنبياء، وكان الفنان عبد الله غيث على أستعداد أن يعتزل التمثيل فى مقابل أن يوافق الأزهر على عرضها، ولكن لم يتراجع الأزهر فى قراره ابدا، والمسرحية كتبها الأديب عبد الرحمن الشرقاوى.

وكل هذه الشخصيات بالإضافة إلى الأداء الصوتى لشخصية عمر المختار فى النسخة العربية المدبلجة من فيلم عمر المختار للمخرج مصطفى العقاد.