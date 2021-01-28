سمية الخشاب : الصفات المشتركة بينى وبين شهرزاد الأنوثة والجمال

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القاهرة - سامية سيد - سمية الخشاب تصدرت مؤشرات البحث فى جوجل بسبب ظهورها فى أحد البرامج التليفزيونية متنكرة بقناع شهرزاد، الذى ارتدته لتفاجئ سمية الخشاب لجنة تحكيم البرنامج المكونة من الفنانين حسن الرداد، وقصى خولى، وسيرين عبد النور، ومهند المحمدى.

سمية الخشاب توضح الصفات المشتركة مع شهرزاد

سمية الخشاب أوضحت كواليس تقديمها لشخصية شهرزاد وحبها لشخصية، قائلة: "الصفات المشتركة بينى وبين شهرزاد الأنوثة والرقة والجمال ومش سهل إنك تكون لابس مسك أكبر منك وترقص به صعب جدا".

سمية الخشاب لـ تليفزيون الخليج 365: أعشق اللهجات وأجيد الخليجى

سمية الخشاب قالت خلال لقاء سابق مع تليفزيون الخليج 365، إنها تعشق اللهجات وتجيد الخليجى وترى أن لهجتها الصعيدى "واعرة" على حد قولها، مؤكدة أنها لمست نجاح أدوارها الصعيدية فى أعمالها السابقة مثل "حدائق الشيطان"، وأن الصعايدة فى نجح حمادى أثناء تصوير المسلسل استقبولها بكرم وشهامة، وأوضحت سمية أن مسلسل "الضوء الشارد"، ودورها به كان علامة بارزة فى مشوارها وأن العمل كان علامة بارزة فى تاريخ الدراما المصرية.

سمية الخشاب تشارك فى مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.