شكرا لقرائتكم خبر عن خفة دم ورقص بيومى فؤاد والكدوانى أبطال "وقفة رجالة" على أغنية إخواتى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميز أبطال فيلم "وقفة رجالة" بخفة دم شديدة مؤخرا كشف عنها الحساب الرسمى لشركة سينرجى على إنستجرام من خلال فيديو شهد رقص كل من بيومى فؤاد وماجد الكدوانى بالإضافة إلى سيد رجب وشريف دسوقى، وهو الفيديو الذى شهد تفاعلهم مع الأغنية بصورة كبيرة ما أن تم نشره.



بيومى فؤاد

من ناحية أخرى يحل أبطال فيلم "وقفة رجالة" النجم ماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وسيد رجب وأبو ضيوفا على النجم أمير كرارة فى ثانى حلقات الموسم الرابع من برنامج "سهرانين"، ومن المقرر إذاعتها يومى السبت والأحد المقبلين الساعة الحادية عشر مساء على شبكة ON.

فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى وإيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجى فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشرى ماجيك بينز.

وقفة رجالة تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.



سيد رجب

جدير بالذكر أن فيلم "وقفة رجالة" تخطى إعلانه الذى طرحته شركة "سينرجى فيلمز" عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" 10 ملايين مشاهدة خلال أول أسبوع من طرحه، خاصة أنه يحتوى على مشاهد كوميدية مميزة تجمع أبطال العمل الذى تدور أحداثه فى إطار لايت.



ابطال وقفة رجالة

وحصد فيلم "وقفة رجالة" إيرادات وصلت إلى مليون و900 ألف جنيه فى شباك التذاكر بعد 6 أيام عرض فقط، حيث عرض وقفة رجالة فى دور العرض السينمائية يوم الخميس الموافق 14 يناير، واستطاع تصدر الإيرادات اليومية منذ طرحه، حيث يدخل الفيلم منافسات موسم إجازة منتصف العام الدراسى.